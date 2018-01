Deel dit artikel:











Verslaafde dief uit Assen twee jaar de cel in Bij een supermarkt in Assen stal de man vlees en drank (pixabay.com)

ASSEN - Een 35-jarige man uit Assen is veroordeeld tot ISD; dat is twee jaar cel en behandeling voor veelplegers. De man pleegt steeds opnieuw winkeldiefstallen en is drugsverslaafd.

In oktober ging hij opnieuw in de fout. Hij stal vlees en drank bij de Jumbo aan de Nijlandstraat in Assen. Bij de kassa rekende hij wel iets af, maar daarna viel er een tas met vlees, cola en wijn onder zijn jas vandaan.



De man werd gevloerd door winkelpersoneel, kon daarna toch wegkomen, maar werd vrij snel gepakt.



Omdat de Assenaar ondanks eerdere straffen en behandelingen steeds weer gaat stelen en nog steeds verslaafd is, vindt het Openbaar Ministerie ISD de enige gepaste straf. De rechtbank is het daarmee eens.