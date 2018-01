Ad van Berkel volgt Harry Bronts op bij PVV

ASSEN - Ad van Berkel volgt Harry Bronts op als Statenlid bij de PVV in Drenthe.

"Hij was de eerste op de lijst die daarvoor in aanmerking kwam. Ik heb hem gevraagd en hij zei direct 'ja'", aldus fractievoorzitter Nico Uppelschoten."Van Berkel gaf eerder al aan dat als er problemen zouden zijn, hij altijd bereid is om bij te springen. Dus ik wist eigenlijk al dat ik op hem kon rekenen."Uppelschoten is blij met een ervaren politicus als Van Berkel. "Het is nog maar ruim een jaar en dan zijn er weer nieuwe verkiezingen. Als je dan nog iemand helemaal moet inwerken, heeft het eigenlijk geen nut."Van Berkel is vanaf het begin betrokken bij de PVV in Drenthe. In de eerste periode was hij Statenlid. In de tweede stapte hij uit de Staten, omdat het te zwaar voor hem werd.Voor Uppelschoten betekent de terugkeer een portefeuille-wissel. De fractievoorzitter neemt die van de opgestapte Bronts over. Van Berkel neemt vervolgens de taken van Uppelschoten over, aangezien dat zijn oude portefeuille is.Op 7 februari wordt Van Berkel geïnstalleerd in de Provinciale Staten.Over de situatie rondom Bronts wil Uppelschoten weinig kwijt. "Het is namelijk een erg vervelende situatie. Ik was heel tevreden over hem als Statenlid. Maar hij moet eerst privé nu de situatie afhandelen. Uppelschoten sluit niet uit dat Bronts nog terugkeert bij de Drentse PVV."