Grote schade bij bouwmarkt Gieten na diefstal kluizen

GIETEN - Bij een inbraak bij bouwmarkt Multimate aan de Oelenboom in Gieten zijn vannacht twee kluizen gestolen. Vanmorgen zijn de kluizen teruggevonden in de buurt van het Grolloërveen bij Grolloo.

Met behulp van een of meerdere auto's zijn de kluizen rond 04.30 uur meegenomen en zonder inhoud in de natuur gedumpt.De dieven hebben volgens eigenaar Sander Veneklaas Slots een gat in het dak gemaakt. "Daarna zijn ze dwars door de muren van kantoren, toiletten en de kantine gebroken om in het kantoor met de kluizen te komen. In de kluizen zat bijna niets, maar ik denk dat er wel voor 30.000 euro aan materiële schade is", vertelt Veneklaas Slots."We legen de kluizen regelmatig, dus nogmaals: er zat bijna niets in. Ze hebben gewoon heel veel binnen kapot gemaakt en dat doet pijn", vertelt Veneklaas Slots.De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan en roept mogelijke getuigen op zich te melden. Wie tips heeft, kan bellen met de politie via 0900-8844.