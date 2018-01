NAM zal 'serieus kijken' naar oordeel Hof over compensatie waardedaling huizen

LEEUWARDEN / ASSEN- De NAM zal 'serieus gaan kijken' naar het oordeel van het hof in Leeuwarden over de compensatie van waardedaling van woningen in het Groningse gasgebied.

Het gaswinningsbedrijf in Assen verloor de zaak die Stichting WAG aanspande, de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG). Die vertegenwoordigt 4000 bewoners van het bevingsgebied en twaalf woningcorporaties.Op zijn website komt de NAM met een korte reactie op de uitspraak.Directeur Groningen Aardbevingen Thijs Jurgens: “De vraag die in dit hoger beroep aan de orde was, was niet of waardedaling als gevolg van aardbevingen door ons moet worden vergoed, maar op welk moment en op welke wijze dit moet gebeuren. NAM is van mening dat het moment van verkoop dan logisch en redelijk is. Het hof oordeelt anders en daar gaan wij serieus naar kijken.”Het hof besloot vandaag dat de NAM gedupeerde huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied toch zo snel mogelijk moet compenseren voor de verminderde waarde van hun woningen. Ook als ze de woningen nog niet verkocht hebben.De rechtbank in Assen kwam in september 2015 al met hetzelfde besluit. Daar ging de NAM tegen in beroep, maar heeft die zaak nu dus verloren.Ook inwoners van Drenthe die te maken hebben met waardedaling door gaswinning, hebben recht op compensatie van de waardedaling, zo bevestigt een woordvoerder van het Gerechtshof in Leeuwarden. Huizenbezitters moeten dan wel kunnen aantonen dat er sprake is van waardedaling door gaswinning.