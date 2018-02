Deel dit artikel:











Video: zo maak je zelf de lekkerste snert Nol de Groot kookt de lekkerste snert (foto: Dylan de Lange / RTV Drenthe) De beste snertkok 2018 (foto: Dylan de Lange / RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - Met temperaturen onder het vriespunt, komen de winterse gerechten weer tevoorschijn. En wat mag dan niet ontbreken? Juist, erwtensoep.

Nol de Grooth maakt de lekkerste snert van Zuidlaren. De 64-jarige inwoner mag zich een jaar lang snertkoning van het dorp noemen. Met dit weer is een lekkere kom erwtensoep niet verkeerd. Nol geeft zijn geheim prijs.



De amateurkok vertelt wat zijn erwtensoep anders maakt dan andere: "Ik kook m'n snert vaak warm en neem het vervolgens mee naar buiten om het een half uurtje te laten afkoelen. Daarna warm ik het weer op en voeg ik steeds weer wat vlees of groenten toe." Dat ritueel herhaalt hij soms wel vier keer.



Daarnaast gebruikt hij alleen verse ingrediënten en kookt hij de groente en het vlees apart. "Zo blijft de smaak beter behouden. Je proeft dan precies wat erin zit. Elke hap smaakt anders." Vlees van de slager, verse groenten en Spaanse bouillonblokjes. Maar die kun je ook gewoon in Nederland kopen.



Ben je net als Nol de Grooth gek op snert en wil je dit gerecht namaken? Bekijk dan de video en lees hieronder het recept.



Voor de beste snert van Zuidlaren gebruikt Nol de volgende ingrediënten:

- spliterwten en hele erwten

- een ui

- een knolselderij

- twee selderijbladen

- een winterpeen

- een prei

- twee aardappelen

- een laurierblad

- ongeveer tien kruidnagels

- drie bouillonblokjes

- een schenkel

- een varkenshiel

- krabbetjes

- een mergpijp

- een rundworst met kruidnagel

- een rookworst

- een droge worst met kruidnagel