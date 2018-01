Deel dit artikel:











Eis: Vier jaar cel voor 'aaneenschakeling van geweld' tegen ex-vriendin Geweld,mishandeling en gijzeling komt een Emmenaar mogelijk op vier jaar cel te staan (foto:Pixabay.com)

ASSEN/EMMEN - Voor het verkrachten, ernstig mishandelen en gijzelen van zijn ex-vriendin, moet een 33-jarige man uit Emmen vier jaar de cel in. Die straf eiste de officier van justitie dinsdag tegen hem.

Geschreven door Annemiek Meijer

Ook wil ze dat de man schadevergoeding aan de vrouw betaalt. Het slachtoffer eist een bedrag van bijna 32.000 euro. Zij raakte door het geweld gewond: ze zat onder de blauwe plekken, doordat ze over haar hele lichaam is geslagen. Ook brak ze haar neus en had ze wonden in haar gezicht.



Ontsnapt door raam

De vrouw belde op 15 augustus gewond en helemaal overstuur aan bij buren van de Emmenaar. Ze vroeg of ze 112 mocht bellen, omdat haar vriend haar had mishandeld en verkracht. Ook had hij haar in zijn huis opgesloten. Ze was die ochtend door een raam ontsnapt.



Affaire

Een dag eerder vond de 33-jarige Emmenaar het vreemd dat hij zijn vriendin nergens kon vinden en bereiken. Hij wachtte haar thuis op en toen ze daar die avond thuiskwam, ontdekte hij dat ze schoenen met hoge hakken, ondergoed, condooms en massageolie in haar tas had.



De vrouw vertelde later bij de politie dat de man haar aan haar haren uit haar auto sleurde en bij hem in de auto smeet. Daar begonnen de mishandelingen die uren zouden gaan duren. Toen hij haar met het hoofd tegen het dashboard sloeg, vertelde de vrouw dat ze een affaire had. “Ik vermoord je. Daar wil ik best een paar jaar voor zitten”, dreigde de Emmenaar volgens haar.



Door huis gesleurd

De man nam haar mee naar zijn eigen huis, maar stopte onderweg eerst bij een aardappelveld, waar hij zijn ex met geweld uitkleedde en verkrachtte, vertelde de vrouw. Ook sleepte hij haar naakt over het veld. In zijn huis zou ze opnieuw zijn verkracht. Ook sleurde hij het slachtoffer aan haar haren door het huis, bespuugde hij haar, sloeg en schopte hij haar tientallen keren. “Een aaneenschakeling van geweld”, aldus de officier van justitie.



Hij knipte ook een deel van het lange haar van de vrouw af en drukte meerdere keren haar keel dicht, zodat ze geen lucht meer kreeg. Ze kon niet vluchten, omdat hij de deuren op slot gedaan had en haar telefoon en sleutels had afgepakt.



Worstelingen

“Ik ben niet zo tekeer gegaan als het beest dat zij beschrijft”, aldus de man in de rechtszaal. Hij zit sinds 15 augustus vast. Hij bekende dat hij over zijn toeren was en meerdere worstelingen met de vrouw had gehad, maar ontkende de verkrachtingen en de doodsbedreigingen. Ook zei de man dat hij zijn vriendin opsloot omdat ze erg overstuur was en hij haar wilde beschermen.



Volgens de officier past de verklaring van het slachtoffer bij het bewijs in de zaak. In het aardappelveld werd bijvoorbeeld een stukgetrokken beha van de vrouw gevonden. In het huis van de man vond de politie overval plukken haar.



'Rollercoaster'

In haar slachtofferverklaring vertelde de vrouw hoe klein en vernederd ze zich heeft gevoeld. “Het is verschrikkelijkste wat ik ooit heb meegemaakt. De afgelopen vijf maanden waren een rollercoaster van negatieve emoties”, aldus de Emmense.



De rechtbank doet uitspraak op 6 februari.