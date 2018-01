'Het gewin voor een individuele boer is klein, dus ik snap niet dat ze fraude plegen'

DWINGELOO - LTO Noord reageert geschrokken en verrast op het nieuws dat boeren frauderen met de registratie van het aantal koeien in hun stal.

"Ik ben enorm geschrokken van wat er gebeurd is. Dat een aantal individuele melkveehouders dit soort praktijken uitvoert, is ook slecht voor de sector. LTO wist hier helemaal niets vanaf", vertelt Dirk Bruins van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland. Zelf is hij melkveehouder in Dwingeloo.Boeren zouden volgens de NOS vaker dan waarschijnlijk het geval is, opgeven dat een koe twee- of meerlingen heeft gekregen. Op die manier kunnen zij meer koeien houden dan bij wet is toegestaan. "Bedrijven willen niet graag koeien wegdoen, dus zij zoeken naar mogelijkheden om toch de koeien te kunnen houden. Dat is prima, niets mis mee, maar fraude kan van geen kanten", vindt Bruins.Bruins weet niet of boeren in Drenthe hebben gefraudeerd. "Ik weet niet welke bedrijven het zijn geweest. Op deze manier ontstaat het beeld dat de hele sector rot is. We zijn momenteel in onderhandeling met Brussel over minder strengere regels. Je weet dat ze meekijken en ontwikkelen daar een beeld over. Het gewin voor een individuele boer is maar heel erg klein, dus ik snap niet dat ze dit doen. Het gaat echt om een paar koeien."LTO kan boeren niet sanctioneren. "We hebben wel gezegd: daar waar mogelijk willen we meedenken hoe je dit kunt voorkomen, hoe er goed gehandhaafd en gesanctioneerd kan worden", besluit Bruins.