Jouw mening: Ook ik doe dit weekend mee aan de tuinvogeltelling De groenling is één van de tuinvogels die vorig jaar vaak werd gezien (Foto: Free Nature Images/Jan Nijendijk)

Is de huismus nog steeds de meest voorkomende vogel in de Nederlandse tuinen? Dat wordt dit weekend weer duidelijk, want het is weer tijd voor de Nationale Tuinvogeltelling.





De Nationale Vogeltelling wordt gehouden door de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Met de resultaten brengen zij in kaart hoe de tuinvogels in Nederland zich ontwikkelen. Help jij dit jaar ook weer mee en zit jij dit weekend een half uur klaar om te tellen? Wij zijn benieuwd!



Vorige keer: Honden moeten altijd aangelijnd in natuurgebieden.

Moeten honden altijd aangelijnd zijn in natuurgebieden? Dat vroegen wij ons vorige week af, nadat schaapherders aan de bel hadden getrokken omdat de kuddes werden aangevallen door loslopende honden.



Vorig jaar deden er 1.831 Drenten mee met de telling. Net als in de rest van het land werd de huismus ook in Drenthe het meest gezien. De koolmees eindigde op de tweede plaats, net voor de merel.

Moeten honden altijd aangelijnd zijn in natuurgebieden? Dat vroegen wij ons vorige week af, nadat schaapherders aan de bel hadden getrokken omdat de kuddes werden aangevallen door loslopende honden.

Het grootste deel van jullie is het hier mee eens. Op onze site stemde 81,13 procent voor. Op Twitter stemde 93 procent op eens en op Facebook was dat 95 procent.