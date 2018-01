Wakker Emmen: Kinderboerderij in Rensenpark moet openblijven

EMMEN - Wakker Emmen wil dat de kinderboerderij in het Rensenpark in Emmen blijft bestaan.

De kinderboerderij, die net een jaar open is, zit in financieel zwaar weer. Alleen forse financiële steun van de gemeente Emmen of andere partijen lijkt sluiting nog te kunnen voorkomen."De kinderboerderij voorziet in een duidelijke behoefte onder vele Emmenaren. Duizenden bezoekers brachten het afgelopen jaar een bezoek aan de kinderboerderij", stelt de partij. "De vele bezoekers zorgen ook voor extra bezoekers in dit gedeelte van het winkelgebied van Emmen. Iets wat dit gedeelte goed kan gebruiken, na de verplaatsing van de dierentuin naar de andere kant van Emmen."Zorginstelling de Hooimijt heeft de gemeente laten weten te willen stoppen met de exploitatie van de kinderboerderij. Inmiddels heeft zich een potentiële nieuwe exploitant gemeld om de boerderij te runnen."De fractie van Emmen vraagt daarom aan het college zich actief in te zetten om de potentiële nieuwe exploitant te ondersteunen om een doorstart te kunnen maken, zodat de kinderboerderij ook het komende jaar haar deuren kan openen voor de vele bezoekers", aldus Wakker Emmen.