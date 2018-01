Beiler Rangers winnen Up2you-project voor dierenweide

BEILEN - Een groep jongeren in Beilen die zich hard maakt voor het dierenparkje aan de rand van het centrum in Beilen, heeft een geldprijs van 1.000 euro gewonnen. De groep hoorde dat vanavond op het gemeentehuis van Midden-Drenthe.

Ze waren een van de zeventien groepen jongeren die een idee bedacht om hun dorp leuker of leefbaarder te maken. Het beste idee kreeg het hoogste geldbedrag om het idee uit te werken. Alle groepen hebben een bedrag van 1.000 tot 200 euro gekregen voor hun plan.De 17-jarige Youri Beugel zet zich via Stichting Dierenweide Stroomdal in voor de dierenweide. "Wij willen dat de jeugd naar buiten gaat om over de dieren te leren. Wij zijn hier voornamelijk na school, dus 's avonds na het eten, mee bezig", zegt Beugel, één van de Beiler Rangers.Beugel heeft genoeg ideeën om het gewonnen geldbedrag goed te besteden. "Wij willen graag drainage aanleggen in de kippenweide, het is namelijk heel nat. Dat is niet fijn voor hun gezondheid, want ze kunnen dan snel longontsteking krijgen. Voor het Keindierenproject Dierenweide Stroomdal willen we graag nieuwe hokken maken. We willen een nieuwe start maken voor de Midden-Drenthe Show, een kleindierenvereniging. Zij helpt ons leren over pluim- en kleinvee. Zij gaan ons daar over informeren, zodat wij meer verstand krijgen van dieren. Wij gaan onze dieren ook tentoonstellen in oktober tijdens de dierenshow."Dorpenoverleg Midden-Drenthe heeft in samenwerking met Welzijn Midden-Drenthe ongeveer een jaar geleden bedacht om een geldbedrag beschikbaar te stellen voor jongeren. Daar is vorm aan gegeven door het Up2you-project. Jongeren moesten een filmpje maken met uitleg over hun idee om hun dorp leefbaarder en leuker te maken. De zeventien filmpjes die ingestuurd zijn varieerden van de renovatie van een jeugdsoos, tot een ski-uitje en van de aanleg van een skatepark tot het opknappen van een dierenweide.In het bijzonder werd nog even genoemd dat een 10-jarig meisje uit Beilen-West allerlei speel-, spel-, en leerdingetjes wilde op een belevingspand in haar buurt. Uiteindelijk heeft ze een bedrag van 750 euro gekregen voor onder andere bordjes met natuur-weetjes.College en raad waren uiterst positief over de jonge plannenmakers. Of er een vervolg op komt op het plan is nog niet zeker.