Dieren op Dwingelderveld opgeschrikt door twee Chinook-helikopters

DWINGELOO - Schapen, ganzen en duiven in het Natura 2000-beschermde gebied in het Dwingelderveld, werden vanmiddag opgeschrikt door twee Chinook-helikopters van Defensie die over het gebied vlogen.

Dit schiet Alje Zandt van Natuurmonumenten in het verkeerde keelgat. "Ik was aan het werk in beheerkantoor in Ruinen en hoorde ineens een flink lawaai. Dat zijn we hier niet gewend. Toen bleken het helikopters te zijn. Dat gebeurt helaas vaker en ik blijf me daarover verbazen. De schapen zag ik in paniek wegrennen en duizenden ganzen vlogen vlug weg."Zandt zegt dat Defensie wettelijk geen overtreding begaat, maar hij vraagt zich af of er niet op andere plekken geoefend kan worden. "Ganzen komen hier in de winter om uit te rusten, voor zij weer naar andere oorden vliegen. Het laatste wat zij kunnen gebruiken zijn dus helikopters die overvliegen."Natuurmonumenten heeft een klacht ingediend tegen de actie van Defensie. Een woordvoerder van Defensie laat weten dat ze oefenen in het kader van de veiligheid van Nederland. "Oefenen is noodzakelijk. Het gebeurt conform de regelgeving en we communiceren vooraf met de omgeving. Als er schade of overlast ontstaat, betreuren we dat. Mensen kunnen dan natuurlijk contact opnemen met het ministerie van Defensie. We oefenen in verschillende gebieden, zodat de eventuele overlast wordt verdeeld."