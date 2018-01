Inwoners Coevorden produceren in verhouding veel restafval

Deel dit artikel:











Inwoners van Coevorden scheiden relatief weinig afval

COEVORDEN - Inwoners van de gemeente Coevorden lijken niet erg fanatiek met het scheiden van afval. Gemiddeld werd in 2016 254 kilo aan restafval per inwoner aangeboden. Dat blijkt uit het jaarverslag van afvalverwerker Area, dat vanavond aan de orde kwam in de raadscommissie.

Geschreven door Steven Stegen

De VVD is niet blij met deze uitkomst. “De ambitie is dat er per inwoner in 2020 nog honderd kilo wordt aangeboden. Dat gaan we op deze manier nooit redden”, aldus fractievoorzitter Laurent Zeegers. “Het is duidelijk dat onze inwoners heel wat meer afval leveren dan in andere gemeenten.” In Hoogeveen werd volgens Area in 2016 194 kilo restafval per inwoner aangeboden.



Grote vraag is hoe dat verschil te verklaren valt. “Dat zouden we toch eens moeten nagaan”, zei Henk Bouwers van Gemeentebelangen. Wethouder Jeroen Huizing (CDA) kan het ook niet verklaren. “Het is duidelijk dat we nog een flinke slag moeten slaan. En misschien moeten we nog eens overwegen om per kilo te laten betalen, in plaats van per container.”



Uit het jaarverslag van Area blijkt ook dat Coevorden achterblijft bij de opbrengst die voortkomt uit de inzameling van plastic, metaal en drankkartons. Coevorden incasseerde daarvoor in 2016 149.000 euro, terwijl Hoogeveen 432.000 euro tegemoet kon zien.