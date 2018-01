Marcel Hoogerbrugge met veel geweld om het leven gebracht [update]

HOOGEVEEN - De vermoorde Marcel Hoogerbrugge (49) is tussen zondag 17 december en woensdagavond 20 december met veel geweld om het leven gebracht. Dat zegt de politie in een uitzending van Opsporing Verzocht, waarin meer informatie naar buiten werd gebracht over Hoogerbrugge.

De politie liet na de uitzending weten dat er voorlopig drie tips binnen zijn gekomen."Er zijn geen braaksporen gevonden, wat kan betekenen dat de dader door Marcel zelf is binnengelaten of dat hij op de één of andere manier de sleutel van het pand had en op die manier is binnengekomen", aldus de politie in Opsporing Verzocht.Hoogerbrugge zat ooit in het leger en heeft in de jaren negentig gediend in Bosnië. "In 2004 is hij weggegaan bij Defensie en sindsdien leidde hij een teruggetrokken leven. Hij had geen werk en leefde van een uitkering. Voor zover de politie weet had Hoogerbrugge nauwelijks sociale contacten en was hij veel thuis in zijn bovenwoning aan de Dr. Anton Philipsstraat in Hoogeveen", zei politiewoordvoerder Ron Reinds.