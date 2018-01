Raad Tynaarlo kritisch op wethouder: Wel of geen tijdelijke supermarkt in Zuidlaren?

VRIES - Wethouder Nina Hofstra (VVD) werd vanavond het vuur aan de schenen gelegd door de gemeenteraad van Tynaarlo. Mag de Albert Heijn nu wel of niet een tijdelijke supermarkt bouwen op het terrein van de Prins Bernardhoeve?

Vier jaar geleden kreeg de supermarkt een vergunning om deze tijdelijke supermarkt te bouwen en de supermarkt is nog steeds voornemens hier gebruik van te maken. Toch zei de wethouder tijdens de raadsvergadering in december dat de winkel geen recht meer heeft op een tijdelijke supermarkt bij het braakliggende terrein in Zuidlaren."Wie heeft er nu gelijk?", vroegen onder andere de PvdA, ChristenUnie en Leefbaar Tynaarlo zich af. Heeft de wethouder de supermarkteigenaar onder druk gezet om af te zien van de tijdelijke supermarkt? En is er inderdaad een nieuw raadsvoorstel nodig om een tijdelijke supermarkt te bouwen, zoals de wethouder eerder beweerde?Wethouder Nina Hofstra gaf aan deze vragen goed te willen beantwoorden en daar tijd voor nodig te hebben. "Ik wil juridisch advies inwinnen en overleggen met het college. We zijn al tien jaar bezig met dit dossier, dan kunnen we best nog twee weken extra wachten om te komen tot een zorgvuldig besluit", aldus Hofstra. Als blijkt dat de wethouder op z'n vroegst over een maand schriftelijk kan reageren, is een meerderheid van de raad het daar niet mee eens.Casper Kloos van Leefbaar Tynaarlo reageerde vooral fel: "Als je zo lang de tijd nodig hebt om te kijken of je gelijk hebt, dan moet je in de spiegel kijken. Dan is er iets loos." Uiteindelijk besloot een meerderheid van de raad dat de wethouder binnen twee weken moet reageren.Al jaren wil eigenaar Hans Hendrikse van de Albert Heijn in Zuidlaren een tijdelijke supermarkt op het terrein van de Prins Bernardhoeve. Zijn supermarkt is te klein en heeft te weinig parkeerruimte. De gemeente begreep zijn probleem en verstrekte vier jaar geleden een vergunning. Maar het was onduidelijk met wie Hendrikse een huurovereenkomst moest sluiten: de gemeente of projectontwikkelaar Leyten? Het plan voor een tijdelijke supermarkt bleef liggen.Toen duidelijk werd dat de gemeente drie grote supermarkten wilde bouwen op het terrein, spraken de gemeente en Hendrikse vorig jaar af dat de tijdelijke supermarkt voorlopig niet nodig is. Supermarkteigenaar Hendrikse: "Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente schreven we een communicatiemail dat we van de tijdelijke supermarkt af zouden zien, maar alleen als het plan voor de drie grotere supermarkten doorgang zou vinden." Bovendien zou de raad snel een beslissing maken over de komst van drie supermarkten op het PB-terrein.Vorige week werd bekend dat het besluit over de supermarkten is doorgeschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Een meerderheid van de raad wil eerst meer informatie en de uitslag van het draagvlakonderzoek moet nog bekend worden. Dit betekent dat er voorlopig nog geen nieuwe supermarkt kan komen bij de PB-hoeve en dus wil de eigenaar van de Albert Heijn alsnog een tijdelijke supermarkt. De vergunning die hij hier vier jaar geleden voor kreeg is nog steeds geldig.Hendrikse: "Het gaat nog een behoorlijke tijd duren voor een besluit wordt genomen. We moeten een keer door." Maar wethouder Hofstra zag dit tijdens de raadsvergadering in december anders. "De tijdelijke supermarkt waar wij een vergunning voor gaven, is niet meer uitvoerbaar. We zijn vier jaar verder, dus de wereld is veranderd. Er zijn andere initiatiefnemers bij betrokken waar we rekening mee moeten houden."