Negen tips over overval Etos in Hoogeveen

HOOGEVEEN - De politie heeft inmiddels negen tips ontvangen over de overval op een Etos-filiaal aan de Hoofdstraat in Hoogeveen.

De tips kwamen binnen na de uitzending van Opsporing Verzocht van vorige week. "We hebben negen reacties ontvangen, met mogelijke namen van de man. Door uw tips weten we nu dat zijn petje waarschijnlijk van de Chicago Bulls is", aldus het programma op zijn website.De politie plaatste eind juli al bewakingsbeelden van de overvaller op internet, maar dat leverde tot vorige week geen tips op. Bij de overval op het Etos-filiaal aan de Hoofdstraat dreigde de overvaller met een groot mes. Hij maakte geld buit en vluchtte in de richting van het Haagje. Het gaat om een man met een licht getinte huidskleur van ongeveer 1.75 meter.