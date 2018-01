Deel dit artikel:











Stroomstoring in Norg verholpen [update] De stroomstoring is bekend bij netbeheerder Enexis (foto: Enexis)

NORG - Huishoudens in de omgeving van de Kwartelstraat in Norg zaten vanavond vanaf 21.00 uur zonder stroom. De storing is volgens netbeheerder Enexis inmiddels verholpen.









Ook in Roderesch, Alteveer en Langelo zaten huishoudens zonder stroom.