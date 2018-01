Deel dit artikel:











Mamedov op schot voor Jong FC Emmen, rentree Henk Bos Norair Mamedov scoorde drie keer (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - De beloften van FC Emmen, de wisselspelers van de hoofdmacht aangevuld met junioren, hebben vanavond de oefenwedstrijd tegen het Duitse Blau-Weiss Papenburg met 6-1 gewonnen. Norair Mamedov was de topschutter, met drie treffers.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Bij FC Emmen maakte Henk Bos eindelijk weer speelminuten. De middenvelder werd in de zomerstop geopereerd aan zijn enkel.



SC Blau-Weiss'94 Papenburg, zoals de officiële clubnaam is, kwam na zo'n 20 minuten spelen op 1-0 door een treffer van Marek Janssen die in de belangstelling staat van SV Meppen. De nummer 10 van Papenburg (uitkomend op het zesde niveau in Duitsland) rondde een counter prima af. FC Emmen kreeg daarvoor overigens al voldoende kansen op de openingstreffer, maar in de afronding faalde de Drentse ploeg. Op slag van rust lukte het Emmen wel. Het was Willem Huizingh die de 1-1 maakte.



Binnen zeven minuten na rust was het duel beslist. Norair Mamedov en Nande Wielink zorgden voor de 2-1 en 3-1. Via Omran Haydary en nog twee treffers van Mamedov werd het uiteindelijk 6-1.



Opstelling Jong FC Emmen: Jong FC Emmen:Van der Vlag: Gronsveld, Wielink, Engbers (71. Dallinga), Roosken (71. Timmerman), Huizing, Bijlsma, Chacon (71. Aalderink), Bos (46. Deiman), Haydary, Mamedov.