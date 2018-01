Ezra Schrijver van Harkemase Boys naar ACV

VOETBAL - ACV heeft zich voor het komend seizoen versterkt met Ezra Schrijver. De 26-jarige linkerspits komt over van Harkemase Boys.

Schrijver begon met voetballen bij Actief in Eelde. Daarna speelde hij voor FC Edmonton in Canada, waar zijn vader Hans Schrijver samen met Dwight Lodeweges de club trainde. Terug in Nederland kwam Ezra Schrijver één seizoen voor Alcides uit. Toen hij in Groningen Sportgezondheid ging studeren, stapte hij over naar Oranje Nassau. Na drie seizoenen werd Harkemase Boys zijn nieuwe club."Als je op niveau wilt spelen, dan kan dat bij ACV. Het is een mooie club en bij het contact had ik direct een goed gevoel", laat Schrijver weten die bij Oranje Nassau samenspeelde met ACV'er Marco van der Heide.