Regionale indeling hoofdklassevoetbal stap dichterbij

VOETBAL - Een regionale indeling van de vier hoofdklassen in het amateurvoetbal is weer een stap dichterbij gekomen. Tijdens de ledenvergadering van het COH, het Centraal Orgaan Hoofdklassers, in Huizen bleek dat het initiatief van het Meppeler MSC zeer breed gedragen wordt.

MSC kartrekker regionale indeling amateurvoetbal

Het COH, waarin alle hoofdklassers vertegenwoordigd zijn, gaat samen met de KNVB een werkgroep vormen om tot een, voor alle clubs, meest ideale oplossing te komen. In Huizen waren 40 van de 64 hoofdklasseclubs vertegenwoordigd en daarvan was 90% voor het plan, waarbij ook de zaterdag- en de zondagclubs in één competitie worden ingedeeld.MSC-voorzitter Arjan Jonkers, die vanavond zijn initiatief nogmaals presenteerde (nu in aanwezigheid van Directeur amateurvoetbal van de KNVB, Jan Dirk van der Zee) was uiteraard tevreden. "Dit is goed nieuws. De werkgroep gaat nu de haalbaarheid onderzoeken en uiteraard hebben wij aangegeven dat we ook graag zitting nemen in die groep."Over drie weken heeft het COH de volgende vergaderingVolgens Jonkers zal de regionale indeling volgend seizoen nog niet ingaan. "Dat is in ieder geval niet mijn verwachting. Buiten het feit dat niet alle zaterdagclubs voorstander zijn, zijn er ook nog enkele praktische zaken die niet zomaar even opgelost kunnen worden. Dan moet je denken aan het tijdstip waarop er gespeeld moet worden, maar ook aan de organisatie binnen de club. Er zijn verenigingen waar alle velden op de zaterdag continu bezet door jeugdelftallen. Daar moet natuurlijk wel een passende oplossing voor gevonden worden."