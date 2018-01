Van Calker met Chinese bobsleeërs naar Olympische Spelen

BOBSLEEËN - Edwin van Calker uit Gasselterboerveenschemond gaat als coach van de Chinese bobsleeërs naar de Olympische Spelen in Zuid-Korea.

Via Twitter laat hij weten: "Het is officieel. We doen met twee 2-mansbobs en één viermansbob mee aan de Olympische Spelen. Ik ben ontzettend blij en trots dat ons dit is gelukt, omdat we het team vanaf nul hebben opgebouwd."Van Calker is sinds 2015 trainer van de Chinese bobsleeërs. ​Van Calker werd door een voormalige wereldkampioen bobsleeën benaderd om te helpen bij het project. De Drent noemt het een zeer interessant project, maar er is nog veel werk aan de winkel."Toen bekend werd gemaakt dat de Spelen in 2022 in China zouden plaatsvinden, was er helemaal niks, zelfs geen bobsleebond. Die is uit de grond gestampt en wij moeten daar nu mee aan het werk. Dat is soms lastig, want je kan nergens op terugvallen. Er is geen kennis en we moeten er hard aan trekken om dingen voor elkaar te krijgen", zei hij ruim een maand geleden. Het uiteindelijke doel van het project is duidelijk: een medaille bij de Spelen in 2022.De geboren Drent, die tegenwoordig in Groningen woont, deed zelf drie keer mee aan de Spelen. In 2006 in Turijn was hij reserve van het bobsleeteam van piloot Arend Glas. In 2010 en 2014 was hij zelf piloot. In Vancouver besloot hij uiteindelijk niet mee te doen in de viermansbob, omdat hij een bocht van de baan in Whistler te gevaarlijk vond en in 2014 in Sotsji werd hij elfde in de viermansbob.