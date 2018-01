Deel dit artikel:











'Drenthe is geen overloopgebied van Amsterdam' Oost-Nederland mikt op fietsers en wandelaars (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Verschillende partijen uit de toeristische sector praten vandaag in de Tweede Kamer over de spreiding van toerisme in Nederland. Drenthe trekt bij die gesprekken samen op met Overijssel en Gelderland.

Op sommige plaatsen, bijvoorbeeld Amsterdam, is het regelmatig te druk met toeristen. "Onze insteek is dat we niet het overloopgebied zijn van Amsterdam, maar dat we een zelfstandige regio zijn met eigen kracht en kwaliteit", zegt directeur Marketing Oost Henk van Voornveld.



Gemeenschappelijke belangen

"We werken samen omdat we veel gemeenschappelijke belangen hebben. De drie provincies hebben een profiel dat voor heel veel buitenlanders vergelijkbaar is. Prachtige landschappen, bossen, fietsen en wandelen", aldus Van Voornveld.



"En we hebben de grens met Duitsland samen. Duitse toeristen zijn voor ons erg belangrijk, dus is het verstandig samen op te trekken. Toeristisch lijkt Drenthe veel meer op Twente, de Achterhoek en Salland dan op Groningen en Friesland."



Wandelen en fietsen

"Er komen veel Belgen en Duitsers naar ons gebied", zegt Astrid Crum van Marketing Drenthe. "Die houden van wandelen en fietsen. Maar Duitsers en Belgen denken niet in provincies. Die kijken naar het soort landschap en de mogelijkheden. Het is dan ook heel logisch om samen te kijken wat voor aanbod we hebben en daar samen de markt mee te benaderen."



"We hebben hier een bepaalde kwaliteit van leven. De toerist moet matchen bij wat je aanbiedt. Wij zien de meeste kansen bij de Duitse en Vlaamse toerist en niet bij mensen die eigenlijk naar Amsterdam willen", aldus Crum.