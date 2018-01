Deel dit artikel:











Plannen zonnepark Assen-Zuid steeds concreter Een deel van de schets van het Zonnepark Assen Zuid (tekening: gemeente Assen) Een zonnepark zoals ook in Assen-Zuid moet komen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - De gemeente Assen heeft een eerste schets gepresenteerd van het zonnepark dat bij Assen-Zuid moet komen. Het plan is eind vorig jaar besproken met omwonenden, belanghebbenden en energiecorporaties.

Geschreven door jeroen willems

Het gebied tussen Graswijk en de spoorlijn Assen-Zwolle is door de gemeente gereserveerd voor het Zonnepark Assen Zuid. Het gebied was aanvankelijk bedoeld als nieuw bedrijventerrein maar die plannen zijn op de lange baan geschoven. Het park bestaat uit twintig hectare met zonnepanelen.



Schapen

Het zonnepark wordt volgens de gemeente ingepast in de landschappelijke omgeving van Graswijk. Zo wordt gelet op de bestaande structuren, zoals doorkijkjes, paden en houtwallen. Ook wordt bekeken of er combinaties mogelijk zijn met bijvoorbeeld natuureducatie of het verblijf van schapen.



Energietransitie

Met het Zonnepark Assen Zuid wil Assen verder invulling geven aan de energietransitie. Hiermee verbindt Assen zich aan de afspraak om uiterlijk in 2020 veertien procent van het energieverbruik in de stad op te wekken uit duurzame bronnen.



De aankomende maanden wordt het plan verder uitgewerkt en wordt er een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanleg van het zonnepark staat gepland in 2019.