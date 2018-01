Lezen met vingertoppen tijdens voorleesontbijt in Schoonebeek

Deel dit artikel:











SCHOONEBEEK - Veel scholen doen vandaag mee aan het Nationaal Voorleesontbijt. Op obs De Iemenhof in Schoonebeek zijn extra bijzondere voorlezers uitgenodigd: slechtziende en blinde mensen lezen daar de leerlingen voor.

Locatieleider Klaas Bakker nodigde tien jaar geleden op de school waar hij destijds werkte al eens slechtzienden uit. "We hadden een slechtziend kind op die school, zo kwam ik op het idee. Het was een groot succes. De kinderen waren echt onder de indruk", aldus Bakker.



Via de Oogvereniging nodigde Bakker vorige week opnieuw drie slechtziende mensen uit. "Op deze school zitten geen kinderen die blind of slechtziend zijn, maar daarom vinden we het juist mooi om de kinderen kennis te laten maken met mensen voor wie het lezen via de ogen niet vanzelfsprekend is. Zij moeten het met de vingertoppen doen."



Hennie Halfwerk leest voor uit een boekje van Nijntje, in het brailleschrift. "Heb je daar die aap gezien? Die hangt daar aan een boom. Met één hand los. Dat vindt een aap gewoon", vertelt ze terwijl de kinderen aandachtig luisteren.



"Heel bijzonder, want dit doe ik niet elke dag", zegt Halfwerk, die als gevolg van een aangeboren oogafwijking vanaf haar 14de blind is. "Ik vind het leuk om te laten zien dat ik ook kan lezen, alleen doe ik het met mijn vingers en lees ik puntjes."



Vanaf haar 14de moest ze leren lezen in het brailleschrift. "Ik heb letter voor letter moeten leren en heel wat traantjes gelaten. Het was niet makkelijk. Maar gelukkig kreeg ik hulp van vriendinnen en heb ik het gered op school."