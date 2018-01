Deel dit artikel:











Man overlijdt na woningbrand in Meppel Het slachtoffer is gereanimeerd (foto: Persbureau Meter) Bij de brand kwam veel rook vrij (foto: Persbureau Meter) De situatie na de brand (foto: RTV Drenthe/Matthijs Holtrop)

MEPPEL - De bewoner van het huis aan de Cort van der Lindenstraat in Meppel die vanochtend gewond raakte bij een woningbrand, is overleden.

Dat meldt de politie. De brandweer haalde de 43-jarige man vanmorgen uit zijn brandende huis en reanimeerde hem in de ambulance. De traumahelikopter kwam om assistentie te verlenen, maar de hulp mocht niet meer baten.



De brand in de wijk Haveltermade brak kort na negen uur uit. Er was sprake van veel rookontwikkeling.



De politie heeft het huis aangemerkt als plaats delict en doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Volgens omstanders zou de man de brand zelf hebben aangestoken. De politie kan dat nog niet bevestigen.