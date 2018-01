Deel dit artikel:











D66 en GroenLinks: Subsidie duurzame landbouw niet goed ingezet Landbouwmachines op de vakbeurs. (Foto: Steven Ophoff/RTV Drenthe)

ASSEN - Van de subsidie voor duurzame en innovatieve landbouw worden landbouwmachines aangeschaft die niet modern genoeg zijn. Dat moet niet, vinden D66 en GroenLinks in Provinciale Staten.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

De twee partijen ontvingen vragen van Drentse ondernemers en hebben het onderwerp daarom op de agenda gezet voor bespreking in Provinciale Staten vanmiddag. “Ondernemers die daadwerkelijk met iets innovatiefs bezig zijn, vragen zich af wat het doel is van deze regeling" zegt D66-Statenlid Jurr van Dalen.



'Niet modern genoeg'

Volgens Van Dalen is dat niet wenselijk. “De provincie moet vol inzetten op de energietransitie. Dat zien we hier niet terug. In dit geval gaat het om een landbouwsubsidie die duurzaam en innovatief dient te zijn, maar die in werkelijkheid landbouwmachines subsidieert die niet modern of niet milieuvriendelijk genoeg zijn", vindt hij.



Ook steekt het de twee oppositiepartijen dat Gedeputeerde Staten de subsidie aan boeren en projecten kunnen toekennen zonder dat Provinciale Staten er inhoudelijk wat over te zeggen hebben.



Geen controle

“Het budgetrecht en de democratische controle komen daarmee in het geding. De controlerende taak van de Staten is in 2015 al opgehouden”. Provinciale Staten stelden toen de subsidieverordening vast. D66 en GroenLinks vinden dat regelingen uit de verordening veel duurzamer en innovatiever moeten zijn.



De provincie Drenthe draagt 500.000 euro bij aan de subsidie, net als de Europese Unie.