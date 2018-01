Drents duo halverwege de Navigate North

HOLLANDESCHEVELD - Richard Fieten en Henri de Lange uit Hollandscheveld zijn halverwege de autorally Navigate North en kennen nog weinig tegenslagen. Ze hebben inmiddels de grens met Rusland bereikt.

Het duo vertrok afgelopen zaterdag vanuit Hazerswoude en kreeg daar de eerste coördinaten voor een nieuwe bestemming. De route ging via Denemarken, Zweden en Finland uiteindelijk dus naar Rusland. Daar rijdt het duo de komende dagen nog routes.De autorally Navigate North is een tocht over zevenduizend kilometers langs besneeuwde wegen. Tijdens hun lange, barre tocht heeft het duo één rustdag. "Dan wordt er iets georganiseerd met een sneeuwscooter en sledehonden", liet het duo in een eerder gesprek weten.Het Fieten Olie Team steunt met de deelname aan de rally een goed doel. Ze zamelen geld in voor Dutch Rescue Dogs. Dit is een organisatie die belangeloos met behulp van honden mensen zoekt die vermist zijn.Op de app Navigate North zijn de mannen te volgen onder de naam 'Team 10'.