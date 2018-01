Stelling: Gemeentehuizen moeten ook in het weekend open

EMMEN - Mensen die een paspoort of rijbewijs willen hebben moeten daarvoor naar het gemeentehuis. Publieksbalies zijn meestal alleen overdag geopend tijdens kantooruren en op donderdag soms tot 19.00 uur.

Volgens LEF! in Emmen is dat niet voldoende. De partij wil dat het gemeentehuis ook op zaterdag open gaat. Burgers moeten dan zonder afspraak naar binnen kunnen lopen. Zo kunnen mensen die doordeweeks werken of om een andere reden geen tijd hebben alsnog geholpen worden.Zou het u ook goed uitkomen als u op zaterdag uw paspoort of rijbewijs kunt aanvragen en ophalen? Of vindt u het niet nodig dat het gemeentehuis in het weekend open is?