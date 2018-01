Rondweg Hollandscheveld wordt werkelijkheid

HOLLANDSCHEVELD - Volgende maand gaat na ruim veertig jaar overleg de schop de grond in voor de aanleg van een rondweg in Hollandscheveld.

Gisteravond konden de dorpsbewoners de plannen bekijken tijdens een inloopavond in het dorpshuis. Volgens wethouder Jan Steenbergen was het daar erg druk en zijn de meeste inwoners nu blij met de komst van de rondweg.De aanleg van die rondweg had heel wat voeten in aarde. Inwoners van het dorp vragen er al tientallen jaren om, om de verkeersveiligheid te vergroten en de geluidsoverlast te beperken. Maar er was steeds wel een reden om het toch niet te doen. Zo was de rondweg eerder onderdeel van bedrijventerrein Riegmeer, maar de plannen werden op de lange baan geschoven en de rondweg kwam er niet. Bovendien waren niet alle inwoners voorstander van de nieuwe weg.Wethouder Jan Steenbergen stelt dat er nu geen belemmeringen meer zijn en dat op 12 februari het startsein kan worden gegeven voor de aanleg van de rondweg. De weg moet in de loop van 2019 klaar zijn.