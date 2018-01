Deel dit artikel:











Raad Tynaarlo positief over komst villa's bij natuur Paterswolde De locatie waar tien villa's moeten komen (Foto: Google Streetview)

VRIES - De tien villa's in het natuurgebied bij Paterswolde kunnen er komen. Op GroenLinks na is elke partij overwegend positief. Over twee weken maakt de gemeenteraad een definitieve keuze.

Geschreven door Marjolein Knol

Het gaat om het gebied ten noorden van Paterswolde, waar eerder camping de Schelfhorst was. In 2009 werd een plan voor 77 luxe recreatiewoningen nog afgeschoten vanwege gebrek aan belangstelling. Vorig jaar diende architect Cor Kalfsbeek een plan in om tien villa's te bouwen in het gebied, die goed passen in het landschap. De woningen moeten verschillend zijn, mogen geen invloed hebben op de omgeving en zijn energieneutraal.



De oververhitte woningmarkt in Groningen is de belangrijkste reden voor de mogelijke bouw. Veel woningzoekenden richten hun pijlen op de zuidwestkant van de stad.



Is het een natuurgebied of niet?

"Een fantastisch plan!" zeggen collegepartijen VVD en D66. "Maar kunnen er ook geen wandelpaden gemaakt worden, zodat bezoekers nog steeds van de natuur kunnen genieten?" Vragen de overige collegepartijen CDA en PvdA. Nee, zegt wethouder Mirjam van Dijk (D66): "En daar is Natuurmonumenten juist erg blij mee."



De meest kritische noten komen van de ChristenUnie en GroenLinks. Zo betwist CU-raadslid Henny van den Born dat het stuk grond een stedelijk gebied is. "Volgens de wet is het stuk grond misschien een recreatiegebied of zelfs een stedelijk gebied. Maar ik fiets er elke dag langs en zie er hertjes ronddwalen in een natuurgebied."



Minst slechte keuze

De voormalige camping ligt naast natuurgebied de Onlanden. GroenLinks vraagt wethouder Van Dijk dan ook welke garantie ze kan bieden dat het gebied inderdaad natuurlijk blijft (75% natuur, 25% bebouwing). Raadslid Klaas Kuipers: "De Onlanden is een uniek landschap en daar moet je van afblijven. Wij zijn niet blij met de locatie van deze woningen."



Wethouder Van Dijk verzekert dat de ecoloog niet heeft aangegeven dat het gaat om een gebied waar een zeer hoge waarde natuur aanwezig is. "Al huppelen er natuurlijk fazanten." En volgens haar wordt in grote lijnen vastgelegd in het bestemmingsplan dat de natuur rond de villa's in stand wordt gehouden. Maar de wethouder weet GroenLinks er niet mee te overtuigen.



De teneur blijkt vooral dat de raad een stuk liever tien villa's heeft dan 77 recreatiewoningen, zoals oorspronkelijk het plan was. Of zoals René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) het verwoordt: "Het is zeg maar de minst slechte keuze."