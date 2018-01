Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 24 januari In de nieuwsminuut van 24 januari onder meer een tocht naar Moermansk

In het nieuws in een minuut van 24 januari kijkt Erwin Kikkers of de temperatuur in Drenthe net zo hoog oploopt als in De Bilt. Verder zien we hoe kinderen in Schoonebeek kennismaken met het brailleschrift en bereiken twee Drenten uit Hollandscheveld een mooie mijlpaal in het Russische Moermansk.