Buurvrouw brandslachtoffer: Hij zei dat hij een mooi en ruig leven had gehad

MEPPEL - "Als hij zijn huis uit moest, zou hij de hele boel in de brand steken. Dat heeft hij gezegd." De geschrokken buurvrouw van de Meppeler die vanochtend omkwam bij een brand, wist dat de man problemen had.

Volgens buurtgenoten had de man een huurachterstand en zou hij vandaag daadwerkelijk uit zijn huis aan de Cort van der Lindenstraat in volksbuurt Haveltermade worden gezet.Kort na negen uur vanochtend brak brand uit in de woning van de man. "Het was rumoerig in de straat, merkte ik. Toen ik ging kijken, zag ik rook uit het huis komen. Daarna droegen ze Douwe naar buiten en begonnen hem te reanimeren", vertelt de buurvrouw.Ze omschrijft de 43-jarige Meppeler als een vriendelijke man. "Hij zei dat hij een mooi en ruig leven had gehad en dat het van hem niet meer hoefde." Volgens de buurvrouw was de man ernstig ziek en wist hij dat hij niet meer beter zou worden.Een triest verhaal, vat ze samen. "Ik vraag me af waarom hij geen hulp kreeg. Tja, de politie kwam wel eens bij hem, dat was wel bekend in de buurt."Ondertussen doet de politie technisch onderzoek in het huis naar de oorzaak van de brand. Over de achtergrond van de 43-jarige Douwe kan een woordvoerder nog niks zeggen.Verhuurder Woonconcept wil geen commentaar geven vanwege de privacy van het slachtoffer.