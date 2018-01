Deel dit artikel:











Logo met middelvinger in PvdA-advertentie Meppeler Courant Het logo met de middelvinger (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - In een advertentie van de PvdA in de Meppeler Courant is een verkeerd partijlogo geplaatst. In plaats van een vuist in de roos is er middenin het logo een opgestoken middelvinger te zien.

Met de advertentie in de Meppeler Courant kondigen de PvdA-fracties van Meppel, De Wolden en Westerveld een bijeenkomst aan die start van de verkiezingscampagne moet inluiden.



Volgens Jolida Voetelink, voorzitter van de PvdA-afdeling in Meppel, lijkt het om een fout van de krant te gaan. "We hebben het logo goed aangeleverd. We zijn met de krant in gesprek om uit te zoeken hoe het heeft kunnen gebeuren. Het is nog niet bekend of het een fout is van de krant of dat er sprake is van opzet."



Hoofdredacteur Hans van Velzen van de Meppeler Courant bevestigt dat het om een fout van de krant gaat. "We betreuren het zeer en hebben de PvdA inmiddels excuses aangeboden. De advertentie kwam vlak voor de deadline binnen. Het meegeleverde logo voldeed niet aan de technische eisen. Een medewerker heeft toen een ander logo op internet opgezocht en niet goed gekeken."