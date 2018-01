Verdachte van moord op Djamila (12) voor de rechter

ASSEN - Freddy D. staat vandaag voor de rechter in Assen voor de moord op de 12-jarige Djamila Marissen uit Hoogeveen. Een strafeis zal hij nog niet horen, omdat het gaat om een zogeheten pro-formazitting.

De 46-jarige Freddy D. uit Hoogeveen, de vriend van de moeder van Djamila, meldt zich op zaterdagavond 14 oktober bij het politiebureau aan de Balkengracht in Assen. Hij alarmeert de aanwezige agenten die vervolgens meelopen naar zijn auto. In de mint groene Nissan Micra van de verdachte vinden ze het levenloze lichaam van de 12-jarige Djamila.De Hoogevener zit sindsdien in de cel. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van moord of doodslag. De verdachte wordt in de dagen na de dood van Djamila bijgestaan door advocaat Fred Kappelhof. Hij spreekt van een uit de hand gelopen situatie. De verdachte werkt volgens zijn raadsman mee aan het onderzoek en heeft meerdere verklaringen afgelegd.Op de avond van de moord meldt een bron aan RTV Drenthe dat de verdachte een zedenverleden zou hebben. Zijn advocaat ontkent dat en zegt ook dat er geen sprake is van een seksueel delict.Inmiddels is Joris Kroeze de nieuwe advocaat van Freddy D. Hij laat weten dat verschillende onderzoeken naar zijn cliënt nog niet zijn afgerond, zoals een psychisch onderzoek. Kroeze verwacht dat de rechtbank de zaak in mei van dit jaar behandelt. Meer informatie wil de advocaat nog niet geven.Hoogeveen is in shock na de dood van Djamila. Docenten en leerlingen van RSG Wolfsbos , staan stil bij haar overlijden. Het meisje is na de zomervakantie begonnen op het vmbo. Christelijke gymnastiekvereniging Olympia , waar Djamila lid van was, houdt een bijeenkomst en zorgt voor een gedenkplek. Burgemeester Karel Loohuis noemt het overlijden "een drama voor de stad".Zes dagen na de dood van Djamila wordt in Hoogeveen een stille tocht gehouden voor het meisje. In de regen lopen honderden mensen mee. Veel van hen hebben een zelf geknutselde vlinder bij zich. "Ze staan symbool voor het kleurrijke meisje dat Djamila was", aldus de initiatiefnemers van de tocht.