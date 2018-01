Onteigenen grond voor aansluiting N34 Klijndijk gaat gewoon door

ASSEN - Het onteigenen van grond voor de nieuwe aansluiting van de N34 bij Klijndijk gaat door. Een meerderheid van Provinciale Staten is voor.

Oppositiepartijen probeerden het tijdens een Statendebat over de N34-aansluiting bij Klijndijk nog één keer gedeputeerde Brink te bewegen een aansluiting bij Emmen-Noord te maken. Maar Brink gaf geen krimp.Volgens D66'er Jordy Tuin blijkt uit gesprekken met omwonenden en grondeigenaren dat als voor Emmen-Noord gekozen wordt de onteigeningsprocedures veel korter zijn. PVV'er Nico Uppelschoten bevestigde dat naar aanleiding van gesprekken die hij voerde met grondeigenaren die nog niks verkocht hebben. "Die zullen dit uitvechten tot aan de Raad van State." Uppelschoten en Tuin vrezen jarenlange juridische procedures en vertraging.Lees hier waarom er al jarenlang strijd is over een nieuwe aansluiting op de N34 bij Klijndijk GroenLinks-fractievoorzitter Hans Kuipers deed er nog een schepje bovenop. "Wij hebben lang geleden gedeputeerde Brink al opgeroepen het alternatief van Emmen-Noord te overwegen. Daar hebben we nog niks van gehoord, dus zijn we tegen deze onteigening."Volgens PVV'er Uppelschoten is het zelfs beter om met een nieuwe aansluiting op de N34 bij Klijndijk of Emmen-Noord te wachten totdat de definitieve plannen voor een eventuele gedeeltelijke verdubbeling van de autoweg klaar zijn.Gedeputeerde Henk Brink gaat niet meer naar de optie Emmen-Noord kijken. "De meeste grond voor de aansluiting bij Klijndijk is al in on bezit. Van vier grondeigenaren hebben we het nog niet. De gemeente Borger-Odoorn heeft gestemd voor de aansluiting bij Klijndijk . Dat ga ik niet wijzigen, dan moeten alle procedures opnieuw en moet er een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden" zegt Brink. Hij vreest dan ook weer jaren verder te zijn voordat er iets gebeurt. "En welk alternatief ik ook zou verzinnen; voor iedere variant zullen er tegenstanders zijn."