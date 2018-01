Negenhonderd kunstwerken op voorraad voor nieuwe automaat

EMMEN - Onder grote belangstelling is vanmiddag de kunstautomaat in het Rensenpark in Emmen geopend.

De kunstautomaat, een omgetoverde oude frisdrankautomaat, staat bij de ingang van Micksart aan het begin van de oude dierentuin.Babet Lubbersen, die stage loopt bij het bedrijf Dhèvak in Emmen, heeft de kar getrokken voor dit project. Samen met Frank Arling van het bedrijf gaf zij workshops aan tien klassen van het Hondsrug college en het Esdal College in Emmen.De leerlingen hebben de diverse kunstwerken voor de machine gemaakt. In totaal zijn er negenhonderd kunstwerken van leerlingen op voorraad. Voor twee euro kan iedereen een kunstwerk kopen.De eer was vanmiddag aan cultuurwethouder Robert Kleine om twee euro in de automaat te gooien en een kunstwerk te kopen. Hiermee is de machine geopend. Arling en Lubbersen willen de kunstautomaat in ieder geval drie maanden laten staan.