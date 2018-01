'Waarom gaat het college niet op zoek naar een oplossing voor Stichting Begeleid Wonen Drenthe?'

EMMEN - Er moet opheldering komen over waarom Stichting Begeleid Wonen Drenthe aan de Waanderweg in Emmen weg moet. Dat vindt de fractie van raadspartij Wakker Emmen.

De fractie stelt daarom morgenavond in de gemeenteraad vragen hierover. Voor 1 maart moet de stichting weg zijn. Anders moeten Erik en Diana van Wieren, die de stichting runnen, 70.000 euro aan dwangsommen betalen. Begeleid Wonen Drenthe biedt op de locatie Waanderweg dagbesteding aan jongeren met een beperking en/of psychiatrische aandoening. Twee cliënten wonen in de bedrijfswoning in Emmen, de andere twaalf komen van andere locaties naar de Waanderweg toe voor de dagbesteding.Volgens de gemeente Emmen handelt Begeleid Wonen Drenthe in strijd met het bestemmingsplan, waarin werken wel is toegestaan, maar de dagbesteding niet. De gemeente is handhavend gaan optreden, naar aanleiding van klachten van de buurman. De Van Wierens stapten naar de bezwarencommissie. Deze stelde hen in het gelijk, maar de gemeente blijft bij haar standpunt.Wakker Emmen wil weten waarom het college het advies van de bezwarencommissie naast zich neerlegt en niet op zoek gaat naar een oplossing. De partij wijst erop dat het om kwetsbare jongeren gaat en is bang dat de zorg voor hen hiermee in het geding komt."Volgens ons biedt de uitspraak van de bezwarencommissie mogelijkheden om op zoek te gaan naar een passende oplossing", zegt raadslid Sandro Slijepcevic. "Het gaat hier om kwetsbare jongeren met een zorgvraag en daar hoort ook de menselijke kant bij. De gemeente stelt zich juridisch wel erg formeel op, in plaats van naar een oplossing te zoeken."Erik en Diana van Wieren gaan niet akkoord met de beslissing van de gemeente en stapten naar de rechter. Vanmiddag diende de rechtszaak. De uitspraak volgt over twee weken.