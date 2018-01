Waar is ROEG! Oostervoortsche Diep

Deze week kijkt ROEG! samen met boswachter Albert Broekman rond in de omgeving van het Oostervoortsche Diep, in het noorden van Drenthe.

Het beekje is in de jaren zestig gekanaliseerd, maar gaat nu weer kronkelen. Grote delen zijn de afgelopen jaren al aangepakt en dit jaar is het laatste deel aan de beurt. Wij gaan kijken wat de plannen zijn en wat al het werk uiteindelijk heeft opgeleverd. Er leven trouwens ook een heleboel Schotse Hooglanders in het gebied.Wil je zelf eens naar het gebied uit onze uitzending? Op het kaartje hieronder kun je precies zien waar we deze week allemaal geweest zijn. Klik op de locatie en je krijgt een filmpje te zien met een uitleg van de boswachter. Blijf wel altijd op de wegen en paden.