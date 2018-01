Deel dit artikel:











Ex-voorzitster ondernemersvereniging bestraft voor verduisteren 4.000 euro

HOLLANDSCHEVELD - Voor het pinnen met de clubpas van een ondernemersvereniging is een 50-jarige oud-voorzitster veroordeeld tot zestig uur werkstraf.

Ze verduisterde tussen 2013 en 2015 volgens de rechter 4.245 euro. Dat bedrag moet ze terugbetalen aan de vereniging voor vrouwelijke ondernemers in Noord-Nederland.



Vertrokken na conflict

De vrouw uit Hollanscheveld stapte begin 2016 na een conflict op. Ze wilde haar lidmaatschapsgeld terug. De nieuwe voorzitter vond dit gedrag vreemd en dook in de boekhouding. Zij kwam vreemde pintransacties en overboekingen tegen.



Het nieuwe bestuur vroeg de gewezen voorzitter per mail om uitleg, maar kreeg geen antwoord. Pogingen om deze kwestie binnen de club op te lossen mislukten. Het bestuur deed uiteindelijk aangifte. De vrouw werd vorig jaar verhoord door de politie.



'Slordig'

De oud-voorzitster noemde de pintransacties bij diverse kledingzaken en de kapper ‘hooguit ongelukkig’. Ze erkende dat ze wel eens pinde met de clubpas, omdat ze haar eigen pas was vergeten. Ook gebeurde dit wel eens per ongeluk. Ze had het in die periode erg druk en was daardoor wat slordig. Ze zette het nadien weer recht, zei ze tegen de rechter. De terugbetalingen waren nergens terug te vinden.



Geen berouw

Ook maakte ze bedragen over naar haar eigen rekeningen en die van haar partner met wie ze een coachingsbureau had. Dit waren verrekeningen, omdat ze de vereniging wel eens bedragen voorschoot, zei ze. Ook deze overboekingen kon ze niet verantwoorden met facturen of bonnen.



De vrouw vond het jammer dat er zoveel ophef werd gemaakt van ‘zoiets kleins’. Ze heeft altijd veel voor de vereniging betekend, zei ze. De rechter tilde er zwaar aan dat de 50-jarige vrouw geen berouw toonde. Wel hield ze er rekening mee dat het een oude zaak was en de vrouw nog geen strafblad had.