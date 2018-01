Deel dit artikel:











PvdA bezorgd over centrum Rolde De naam is inmiddels van de van Hotel Erkelens verwijderd (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

ROLDE - De PvdA-fractie maakt zich zorgen over de toekomst van het centrum van Rolde. In het dorp wordt volop gespeculeerd over wat er gaat gebeuren met de plek waar nu nog Hotel Erkelens staat.

Hotel Erkelens werd eind vorig jaar verkocht aan ondernemer Chris Marinus van de naastgelegen Albert Heijn. Volgens de bedrijfsleider van die supermarkt zou Marinus uit willen breiden op de grond waar nu nog Hotel Erkelens staat.



"De allergrootste vrees is dat er geen horeca terugkomt en dat de gezelligheid die het huidige pand uitstraalt weg is. Juist dat is een van de visitekaartjes van Rolde", zegt raadslid Henk Santes van de PvdA in Aa en Hunze.



Lelijke nieuwbouw

Ook bij de inwoners van Rolde is er vrees voor lelijke nieuwbouw op die plek in het dorp. "Ik vind het jammer", zegt overbuurman Teun Oortman. "Het hotel zorgde altijd voor vertier. Nu wordt het ook druk, maar dan vooral met auto's en die parkeren bij mij voor de deur."



"Ik verwacht daar moderne bouw zonder echt iets Drents. Dat vind ik jammer", zegt iemand anders.



Bestemmingsplan niet actueel

De PvdA heeft vragen gesteld over de kwestie aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens Santes is het bestemmingplan op die plek in Rolde verouderd en kan de ondernemer zijn gang gaan. "Daar vrees ik voor. We hebben nog wel enige mogelijkheid tot sturing, maar we hebben niet de mogelijkheden zoals we die hadden als dat het bestemmingsplan actueel was", zegt Santes



Volgens wethouder Henk Heijerman valt het wel mee met de vrijheid die ondernemer Marinus heeft op de plek. Het college zal binnenkort de vragen van de PvdA beantwoorden.



Ondernemer Chris Marinus wil eerst nog niks kwijt over de plannen die hij heeft op de plek van Hotel Erkelens. Hij zegt zich te melden zodra hij zijn plan klaar heeft.