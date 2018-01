Deel dit artikel:











Dost kan voor tweede keer bekerfinale bereiken Dost (midden) tijdens een training van Sporting (foto: EPA/Antonio Cotrim)

VOETBAL - Oud FC Emmen-spits Bas Dost kan vanavond voor de tweede keer in zijn carrière een bekerfinale bereiken. Met zijn club Sporting Portugal moet hij dan wel FC Porto, de koploper van de Portugese competitie, verslaan.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De wedstrijd in Lissabon begint om 21.45 uur.



In het seizoen 2014/2015 won Dost met zijn vorig club, VfL Wolfsburg de Duitse beker door in de finale Borussia Dortmund te verslaan. De international scoorde in dat duel de bevrijdende 3-1.



Vitória Setúbal

De andere finalist is al bekend. Vitória Setúbal won gisteravond met 2-0 van 2e divisionist Oliveirense. Setúbal staat voor de tweede keer in de finale. Bij de eerste editie (2007/2008) van het tweede Portugese bekertoernooi versloeg het Sporting in de eindstrijd.



Finale zaterdag

De finale om de beker, de Portugese variant van de League Cup, wordt zaterdag gespeeld in het stadion van Braga.