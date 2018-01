Henk Kuipers opnieuw langer vast

GRONINGEN/EMMEN - Voorman Henk Kuipers (53) van motorclub No Surrender blijft vastzitten. Zijn voorarrest is vandaag door de raadkamer van de rechtbank in Groningen opnieuw met dertig dagen verlengd.

Kuipers zit sinds begin december vast. Eind december besloot de raadkamer van de rechtbank in Leeuwarden dat hij een maand langer vast moest zitten.Hij wordt verdacht van onder meer afpersing van bijna een miljoen euro, zware mishandelingen, diefstal met geweld en het vervalsen van een loonstrookje. Volgens het Openbaar Ministerie werkte Kuipers als een soort incassobureau, inclusief bedreigingen in clubkleren. In dezelfde zaak is ook een 59-jarige man uit Sneek opgepakt.Het OM bekijkt de mogelijkheden om motorclub No Surrender te verbieden. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat motorclub Bandidos per direct verboden is. De motorclub ging tegen die uitspraak in beroep.