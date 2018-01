Henk Jumelet: Landbouwmachines wel degelijk duurzaam en innovatief

ASSEN - Van de subsidie van 1 miljoen euro voor duurzame en innovatieve landbouw van de provincie en de EU, zijn landbouwmachines aangeschaft die wel degelijk duurzaam en innovatief zijn.

Dat zei gedeputeerde Henk Jumelet vandaag in Provinciale Staten. D66 en GroenLinks hadden vragen gesteld over de subsidieregels en of subsidiegeld geven voor machines nou echt duurzaam is."Machines helpen om de landbouw innovatief en duurzamer te maken: bijvoorbeeld machines die de grond bewerken en tegelijk ook poten. Een trekker hoeft maar één keer een gang over het land maken, waar vroeger twee keer nodig was. Dat scheelt brandstof en er is minder CO2-uitstoot. Bijkomend effect is dat het beter is voor de bodemstructuur", zegt Jumelet.Volgens de gedeputeerde voldoen de machines exact aan de EU-subsidieregels en wat de sector zelf wil voor verduurzaming van de landbouw.Jumelet erkent wel dat door de regels en systematiek van de duurzame landbouwsubsidie, aanvragen voor machines de hoogste punten scoorden. Daardoor vielen andere goede plannen en ideeën buiten de boot. "Na de zomer komt er een nieuwe subsidie van 1,3 miljoen euro en ik zeg toe dat we gaan opletten dat ook andere projecten een kans krijgen."D66-Statenlid Jurr van Dalen, die de kwestie op de agenda zette, is tevreden met die toezegging.Van Dalen kreeg op één punt niet zijn zin. Hij wilde dat Provinciale Staten niet alleen over het instellen van zo'n subsidie een besluit nam, maar ook over de concrete aanvragen. De D66'er kreeg daarvoor geen bijval van andere partijen en ook niet van Gedeputeerde Staten. "Provinciale Staten hebben een kaderstellende en controlerende taak. Wij, als Gedeputeerde Staten, een uitvoerende taak. Laten we nou niet op elkaars stoel gaan zitten", aldus Jumelet.Het heeft de gedeputeerde wel verrast hoe veel aanvragen er voor de landbouwsubsidie kwamen en hoe snel het subsidiepotje leeg was. De helft van de subsidie kwam van de EU, de andere helft van de provincie. Bij de nieuwe subsidie van de zomer zal dat ook het geval zijn.