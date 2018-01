'Overleden man uit Meppel stak brand in woning zelf aan'

MEPPEL - De brand in het huis aan de Cort van der Lindenstraat in Meppel, waarbij de 43-jarige bewoner om het leven is gekomen, is vermoedelijk zelf aangestoken door de bewoner. Dat meldt de politie.

"We hebben geen aanwijzingen dat dit anders is. Uit het onderzoek naar de doodsoorzaak is vast komen te staan dat er op geen enkele wijze sprake is van een misdrijf", aldus de politie. Het politieonderzoek naar de oorzaak van de brand en de dood van de man is daarmee afgerond.De brandweer haalde de 43-jarige man vanmorgen uit zijn brandende huis en reanimeerde hem in de ambulance. De traumahelikopter kwam om assistentie te verlenen, maar de hulp mocht niet meer baten.De buurvrouw van de Meppeler wist dat de man problemen had. "Als hij zijn huis uit moest, zou hij de hele boel in de brand steken. Dat heeft hij gezegd." Volgens buurtgenoten had de man een huurachterstand en zou hij vandaag daadwerkelijk uit zijn huis aan de Cort van der Lindenstraat in volksbuurt Haveltermade worden gezet.Ze omschrijft de 43-jarige Meppeler als een vriendelijke man. "Hij zei dat hij een mooi en ruig leven had gehad en dat het van hem niet meer hoefde." Volgens de buurvrouw was de man ernstig ziek en wist hij dat hij niet meer beter zou worden.