Deel dit artikel:











Agressieve man rijdt vrouwen van de weg: 'We zijn aan de dood ontsnapt' De auto van de Poolse man raakte zwaar beschadigd (foto: Persbureau Meter)

BARGER-COMPASCUUM - Sanne Groen uit Weerdinge is vanochtend met haar oma naar eigen zeggen aan de dood ontsnapt. Aan de Postweg in Barger-Compascuum moest zij uitwijken voor een tegemoetkomende auto.

Geschreven door Leo Wassing

Groen belandde door de manoeuvre in de berm. "Ik reed richting Nieuw-Dordrecht en ik zag de tegemoetkomende auto hard aan komen rijden. Hij zat volledig op mijn weghelft. Ik mindere daarom al snelheid. Maar hij remde niet af en verloor de macht over het stuur. In een reactie heb ik de auto in de berm gegooid", zegt Groen.



'Man springt uit auto'

De auto van Groen wordt licht geraakt door de auto met Pools kenteken, bestuurd door een Poolse man. "Zijn auto vloog wel vijf keer over de kop en belandde in de sloot bij het weiland."



Groen bedenkt zich geen moment en keert haar auto om te kijken hoe het met de man is. "Hij lag echt een stukje verderop. Ik ben uitgestapt en mijn oma is blijven zitten. Zij was redelijk in paniek. Ik heb direct 112 gebeld. Ik wilde kijken of er nog meer mensen in de auto zaten. Toen sprong die man doodleuk uit zijn auto."



'Can you bring me to Poland?'

Als Groen zich omdraait, ziet ze de man vervolgens ongevraagd in haar eigen auto springen. "Ik ging naar hem toe en vroeg hem hoe het ging. Maar hij sprak geen Nederlands. In gebrekkig Engels zei hij: 'Can you bring me to Poland?' Nou, toen heb ik hem twee keer vriendelijk gevraagd mijn auto te verlaten. Dat deed hij niet, toen heb ik hem eruit gezet met hulp van een getuige."



"De Poolse man werd toen agressief. Hij begon te duwen en te trekken. Hij pakte zelfs de wandelstok af van de getuige. Ik heb alle deuren op slot gedaan, want hij probeerde weer in de auto te stappen. Toen de man sirenes hoorde, zette hij het met die wandelstok op een lopen", vertelt Groen.



Politie arresteert man

Volgens Groen bedacht de getuige zich geen moment. "Hij is er achteraan gegaan, samen met de politie. De politie heeft hem uiteindelijk verderop kunnen arresteren." De man werd door ambulancepersoneel onderzocht en werd daarna overgebracht naar het politiebureau. "Hij was onder invloed van alcohol of drugs, dat gaan ze nog onderzoeken", zegt Groen.



De schrik zat er goed in bij Groen en haar oma. "De politie vertelde ons dat dit vaak de ongelukken zijn, waarbij mensen om het leven komen. Daar schrik je wel van. Maar ik handelde gelukkig vrij rustig. Ik wilde mijn oma ook rustig houden. We hebben er gelukkig niets aan overgehouden."