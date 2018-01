Arabische vrouwen krijgen abortushulp van Drents-Syrische Nour Saadi

EMMEN - Vanuit haar huis in Emmen heeft de Syrische arts Nour Saadi dagelijks contact met Arabische vrouwen over abortus. Elke maand beantwoordt ze tussen de 150 en 200 mails over het onderwerp wat in het thuisland van deze vrouwen meestal illegaal is.

Saadi krijgt de vragen binnen via de site van de abortusorganisatie Women on Web, schrijft de NOS . De meeste hiervan krijgt ze uit Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko. Hier is abortus verboden, net als in de meeste andere Arabische landen. Tenzij het leven van de vrouw in gevaar is. Dit is een van de redenen dat zij bij Saadi terechtkomen, zegt ze. "En ook de gebrekkige internetkwaliteit van het internet in Arabische landen is een reden."De meestvoorkomende vraag is hoe ze een veilige abortus kunnen krijgen. "In de meeste gevallen onderzoek ik dan of ze in aanmerking komen voor een medische abortus met pillen." Zo'n abortus kun je uitvoeren met bepaalde maagzweerpillen die in de meeste landen via de apotheek verkrijgbaar zijn.Toch lukt dit niet altijd. In dat geval reikt Women on Web een alternatief aan via een organisatie in India. Die werkt samen met een apotheek in India die abortuspillen verstuurt naar vrouwen in landen waar abortus illegaal is. De pillen komen bijna altijd aan.Saadi vluchtte vier jaar geleden naar Nederland. In het vluchtelingenkamp in Aleppo kwam ze via een workshop in aanraking met Women on Web. Nadat ze in Nederland de taalcursus afrondde, startte ze met het vertalen van de website naar het Arabisch. Vanaf dat moment begrepen vrouwen uit Arabische landen de teksten op de site ook, met een flink groeiend aantal verzoeken tot gevolg. "Iemand moet deze vrouwen helpen en toevallig ben ik dat nu."Volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er jaarlijks 42 miljoen vrouwen die hun zwangerschap voortijdig afbreken. Doordat zo'n 20 miljoen dit onveilig doet, overlijden van hen 47.000 onnodig.Saadi wil daarom benadrukken hoe belangrijk Women on Web is. "En zo'n medische abortus is echt veilig. De wereldgezondheidsorganisatie zegt dat ook", vertelt ze. "Ik heb nog nooit gehoord dat iemand iets is overkomen."