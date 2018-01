Deel dit artikel:











Overvaller voldoende gewaarschuwd: 'Achter slot en grendel' Een overvaller verdwijnt keer op keer en moet de cel in (foto:pixabay)

EMMEN - Een 25-jarige man uit Emmen die in 2014 is veroordeeld voor overvallen in Groningen en autodiefstallen in Drenthe, moet van de rechtbank een jaar lang terug de cel in. De man heeft zich niet aan de afspraken met justitie gehouden, nadat hij afgelopen najaar onder voorwaarden vrijkwam. Het Openbaar Ministerie had de resterende straf van 511 dagen geëist.

De man behoorde tot een groep plaatsgenoten die in 2012 supermarkten in Drenthe en Groningen en een casino in Ter Apel overviel. Het gerechtshof veroordeelde hem tot vijf jaar cel voor de gewelddadige overval op het casino en die op een supermarkt in Winschoten. Hij kreeg de straf ook voor drie diefstallen en een inbraak bij een poolcentrum in Emmen.



Enkelband van radar

In oktober 2016 kwam de man onder voorwaarden vrij omdat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten. Hij moest destijds verplicht bij zijn moeder in Emmen gaan wonen en mocht in de avond en in de nacht niet naar buiten. Ook moest hij een enkelband dragen zodat reclassering hem in de gaten kon houden.



Tegen de afspraken in verdween de man op 7 oktober 2016 naar Rotterdam en keerde niet terug. Zijn enkelband verdween ook van de radar. Twee maanden later pakte een arrestatieteam hem op in Emmen. De rechtbank legde hem toen twee maanden cel op.



Weer verdwenen

Het bleef niet bij dit incident. Na die celstraf mocht hij onder strenge voorwaarden begeleid gaan wonen in Emmen. Opnieuw lapte hij de regels aan zijn laars. Zo verdween hij een nacht zonder toestemming en kwam hij belangrijke afspraken met reclassering en hulpverleners niet na. Volgens deskundigen gedraagt de man zich 'oplopend agressief'. Ook knipte hij zijn enkelband door en is hij sinds een paar weken spoorloos. "Ik zie hem op dit moment gewoon niet", zei zijn raadsman. "We hebben er zoveel hulpverlening tegenaan gegooid, dat ik me afvraag of het allemaal helpt. Hij krijgt totaal geen ruimte."



'Achter slot en grendel'

Het resterende strafdeel van de Emmenaar bedraagt 511 dagen. De officier eiste dat hij deze straf uitzit. "Dit is nu de derde keer dat het met deze voorwaarden niet gaat lukken. Dat betekent: achter slot en grendel."



De rechtbank oordeelde dat de man 365 dagen de cel in moet. In dat jaar kan bekeken worden welke trajecten de man nog zouden kunnen helpen. Vanaf nu staat de Emmenaar onder verscherpt toezicht.