Raden Zuidoost-Drenthe praten over samenwerking, maar willen vooral eigen baas blijven

NOORD-SLEEN - Regionaal samenwerken is heel belangrijk, daar zijn de raadsleden uit Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden het wel eens. Maar de zeggenschap moet vooral in de eigen raad blijven, zo betoogden veel fracties vanavond bij een gezamenlijke raadsvergadering.

De gemeenteraden van de drie gemeenten in Zuidoost-Drenthe hielden vanavond een gezamenlijke vergadering in een snikhete zaal in Noord-Sleen. De colleges hebben al vaker samen om tafel gezeten.



Eenheid

"Zuidoost-Drenthe straalt in Drenthe als regio veruit de meeste eenheid uit", zei burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen. "Maar als we ’t echt nog beter willen gaan doen, dan moeten we nog meer samenwerken. Maar het is zeker geen aanzet tot een herindeling. Dat is niet aan de orde."



Kritisch

Bij de start van de bijeenkomst stelden veel partijen zich kritisch op. Zo waarschuwde Erik Braam van de ChristenUnie uit Borger-Odoorn er voor dat het bestuur niet verder van de burger af moet komen te staan. "Samenwerken is goed, maar begin daar heel bescheiden mee." Partijgenoot Henk Huttinga uit Emmen: "Met elkaar praten is prima, maar besluiten moeten in de eigen raad genomen worden."



De drie gemeenten werken nu al samen op bijvoorbeeld het gebied van ICT. De gezamenlijke raad was bedoeld om af te tasten of er ook samengewerkt kan worden op terreinen als recreatie en toerisme, leefbaarheid en infrastructuur.