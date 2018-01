Deel dit artikel:











Museum Mensinge splitst van theater Roden Havezate van Landgoed Mensinge splitst van de Winsinghhof (foto:RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

RODEN - De havezate van Landgoed Mensinge in Roden wordt losgekoppeld van de Winsinghhof, waar het theater en de bioscoop onder vallen. Dat blijkt uit de vanavond gepresenteerde plannen van interim-manager Nina Hiddema.

Geschreven door Marjolein Knol

Volgens haar is de splitsing tussen beide nodig, als de havezate een echt museum wil worden. Hiddema: "Dan zijn de geldstromen beter verdeeld en hoeft het bestuur niet meer de aandacht te verdelen tussen twee totaal verschillende organisaties."



Geldproblemen

De interim-manager moest orde op zaken stellen, nadat het landgoed met zulke tekorten kampte dat ze technisch failliet was. Ondertussen is de brasserie gesloten, draait er nog een derde van de films in de bioscoop en is de helft van het personeel ontslagen.



Dit jaar moest de gemeente opnieuw een extra subsidie geven aan het landgoed en eiste de raad een duidelijk toekomstplan. Die kreeg ze vanavond te zien. Daaruit blijkt dat er vooral andere plannen liggen voor de havezate van het landgoed.



Drie toekomstplannen

Nina Hiddema gaf de raad drie toekomstscenario's. De havezate kan blijven zoals hij nu is, gaan samenwerken het Scheeptrakabinet en Speelgoedmuseum Kinderwereld of samengevoegd worden met het Speelgoedmuseum. Deze laatste optie raadt de interim-manager aan.



"Als de Havezate zou samengaan met museum Kinderwereld scheelt dat in kosten", zegt Hiddema. "Maar vooral: de twee kunnen elkaar versterken. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke exposities. Dan zouden bezoekers niet een apart museum in Roden komen bezoeken, maar zijn we een verenigd geheel. Dat is ook goed voor het centrum van het dorp."



Extra subsidie

Of de raad ook enthousiast is over dit plan, blijft spannend. Hoewel de politieke partijen eerder zeiden dat de museumfunctie van de havezate 'moet worden versterkt', zei de raad ook niet nog meer subsidie te willen geven aan het landgoed. En dit zou wel het geval zijn als de havezate een museum moet worden, dat samenwerkt met museum Kinderwereld in Roden.



In maart maakt de raad een definitieve keuze over de toekomst van Landgoed Mensinge.