Musical Annie M.G. Schmidt, met Willemien Dijkstra, wint vier awards

DEN HAAG/Sleen - De musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt is met vier prijzen de grote winnaar geworden van de Musical Awards 2018. De voorstelling, waar Willemien Dijkstra uit Sleen ook in meespeelde, won zowel de prijs voor de beste grote musical als die voor de beste vrouwelijke hoofdrol.

Simone Kleinsma mocht die prijs vanavond in ontvangst nemen voor haar rol van Annie M.G. Schmidt. Op zondag 24 september ging de musical voor het eerst in première.Dijkstra zat tijdens de musical met zeven collega's in het ensemble. "Wij vertolken alle kleine rolletjes en worden overal ingezet waar nodig. En omdat we met een kleine groep zijn, is dat op heel veel momenten. Dus ik mag heel veel leuke dingen doen. Ik sta veel op de planken", zei Dijkstra een dag nadat de musical in première ging.Zelf is Dijkstra naar eigen zeggen altijd fan geweest van het werk van Schmidt. "Toen ik klein was werd ik natuurlijk al voorgelezen uit Jip en Janneke en zo. Heel toevallig: ik ben op dezelfde dag geboren als Annie, dus dat ook altijd al een leuke link."De kranten waren een dag na de première lovend over de musical. De Volkskrant schreef over "een feest van herkenning met een perfecte Simone Kleinsma", het NRC noemde de musical "een geslaagd eerbetoon aan de fantasie van Annie M.G. Schmidt" en Trouw vond dat het wat geforceerd lijkt, "maar dan bám!"