Nieuwe pieper geeft brandweervrijwilliger meer ruimte voor privéleven De brandweer van Emmer-Compascuum in actie (foto: Van Oost Media)

ASSEN/EMMER-COMPASCUUM - Een Drentse vinding zorgt ervoor dat de brandweer sneller bij een brand of ongeluk is als er niet genoeg vrijwilligers beschikbaar zijn.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Als de pieper gaat in Emmer-Compascuum spoeden de brandweerlieden zich naar de kazerne aan de Kijlweg. De brandweerwagen kan pas vertrekken als er zes personen zijn. "Je hebt een chauffeur, een bevelvoerder en vier manschappen nodig", legt brandweerman Wilco Dorgelo uit.



Nieuwe pieper

De brandweerlieden hebben sinds een aantal jaren een pieper die niet alleen berichten kan ontvangen maar die ook berichten kan versturen. "Je kunt op die manier altijd aangeven of je beschikbaar bent. Zo kunnen wij en de meldkamer altijd zien of er genoeg mensen beschikbaar zijn", aldus Dorgelo.



Sneller

Het grote voordeel van het systeem is dat geen kostbare tijd meer verloren gaat als blijkt dat er niet genoeg vrijwilligers zijn om een brandweerauto te bemannen. "Als binnen 45 seconden niet genoeg mensen aangegeven dat ze eraan komen, wordt automatisch een andere brandweerpost gealarmeerd."



In de oude situatie gebeurde dat pas als na een minuut of vijf niet genoeg brandweermensen op de kazerne kwamen opdagen. Het systeem is vanuit de brandweerpost in Emmer-Compascuum ontwikkeld en wordt inmiddels in heel Nederland gebruikt. "Ik schat dat in Drenthe nu een derde van de brandweerposten dit systeem gebruikt", aldus Dorgelo.



Extra bijdrage

De ontwikkelingen van dit soort systemen kost geld. Het is een van de redenen dat de Veilgheidsregio Drenthe de komende jaren miljoenen euro’s extra nodig heeft. Het meeste geld is nodig om de stijgende lonen van het personeel te betalen.



4 miljoen

De gezamenlijke bijdrage van de twaalf Drentse gemeentes stijgt van 23,7 miljoen euro dit jaar naar 27,1 miljoen euro in 2022. De Veiligheidsregio, verantwoordelijk voor onder andere de brandweer, is ieder jaar zo’n 500.000 euro meer kwijt aan personeel. "De Veiligheidsregio heeft de er de afgelopen jaren geen geld bij gekregen. Nu de prijzen en de lonen stijgen, stijgt ook de begroting", zegt voorzitter Marco Out.



De Veiligheidsregio wil ook meer gaan oefenen. "Het voordeel van Drenthe is dat het hier zo veilig is", zegt Out. "Maar iedereen moet wel scherp blijven, dus moet je hier misschien wel meer oefenen dan in gebieden waar veel incidenten gebeuren.”



Vrijwilligers

De brandweer in Drenthe draait voor het grootste deel op vrijwilligers en dat is een punt van zorg. "Je ziet dat er steeds minder vrijwilligers lijken te komen, omdat er vergrijzing plaatsvindt. We moeten nu wel stappen gaan zetten om te zorgen dat we ook in de toekomst genoeg vrijwilligers hebben."



De nieuwe piepers die onder andere in Emmer-Compascuum worden gebruikt kunnen mensen over de streep trekken om vrijwilliger te worden, denkt de voorzitter van de Veiligheidsregio. "Mensen kunnen flexibeler zijn in hun beschikbaarheid, waardoor hun privéleven er niet onder leidt."